POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch Wohnmobil

Vettelschoß, Am Blauen See (ots) - Am Samstag, den 14.05.2022 wurden zwei geparkte Fahrzeuge Am Blauen See in Vettelschoß mutwillig beschädigt. Im Zeitraum zwischen 00:00 und 12:30 Uhr wurde bei einem PKW eine Scheibe eingeschlagen und bei einem weiteren PKW der Außenspiegel beschädigt. Eine Videoüberwachung ist vorhanden und die Aufzeichnungen wurden gesichert. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt ...

