Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald, Lkrs. VS) Honda-Fahrer kommt von der Straße ab

Schönwald (ots)

Ein 59-jähriger Fahrer einer 700er Honda ist am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der Kirnacher Straße ins Rutschen gekommen. Wegen Schotterresten in einem Kurvenbereich verlor er deswegen die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in den Graben. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verunglückten. Wer für die verloren Ladung in Frage kommt, ist noch unklar. Zur Schadenshöhe am Motorrad liegen noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell