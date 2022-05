Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aluminiumregenrinne an Lagerhalle entwendet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Freitag (13. Mai) entwendete ein unbekannter Mann gegen 14 Uhr knapp 15 Meter einer Aluminiumregenrinne, die an einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße angebracht war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell