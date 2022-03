POL-ESW: Pressebericht 11.03.2022 -2

Polizei Eschwege

Einbruch in Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen

Von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Gartenhaus im Postweg in Eschwege eingebrochen und haben u.a. eine Tischkreissäge, ein Denver-Autoradio und eine Stichsäge der Marke Kenda geklaut. Der Stehlschaden wird mit 180 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Baum beschädigt und weggefahren

Ein 65-jähriger Autofahrer aus Wanfried soll heute Morgen gegen 08.45 Uhr in der Reichensächser Straße beim Ausparken einen Baum beschädigt haben und anschließend unerlaubt davongefahren sein. Nachdem Zeugen den Vorfall gemeldet hatten, hat die Eschweger Polizei Verkehrsunfallermittlungen aufgenommen und den verantwortlichen Fahrer zeitnah ausfindig machen können. Gegen den Mann laufen nun entsprechende Ermittlungen. Schäden sind in dem Fall noch keine beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bauzaun durch Unbekannte beschädigt; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen vergangener Woche Freitag 12.00 Uhr und dem heutigen Freitagmorgen 09.35 Uhr haben Unbekannte in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau einen ca. 2 Meter hohen metallenen Stabmattenzaun vmtl. mittels Bolzenschneider beschädigt. Der Vorfall geschah bei einem Lagerplatz für abgestellte Baumaschinen, der mit dem Stabmattenzaun eingefriedet ist. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

