POL-ESW: Pressebericht 11.03.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall mit drei Beteiligten; Schaden 5300 Euro

Ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau hat gestern Nachmittag auf der Landstraße in Reichensachsen einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 15.10 Uhr war der Mann in Fahrtrichtung Eschwege unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 27-jähriger Autofahrer aus Eschwege verkehrsbedingt anhalten musste. Der 37-Jährige fuhr auf den Pkw des 27-Jährigen auf, der dann wiederum gegen einen Pkw-Anhänger eines ihm vorausfahrenden 52-Jährigen aus Meinhard geschoben wurde. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die Schäden an dem anderen Pkw und dem Anhänger belaufen sich auf 2000 bzw. 300 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus; Schaden 2000 Euro

Ein 18-jährige Autofahrerin aus Sontra hat gestern Morgen um 07.50 Uhr einem Kraftomnibus die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall mit insgesamt 2000 Euro Schaden verursacht. Die Frau befuhr in Bad Sooden-Allendorf die Straße "Langer Weg" in Richtung Ringstraße und missachtete dann einen von rechts aus der Straße "Huhngraben einbiegenden Bus, der von einem 43-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Während der Bus bei der folgenden Kollision offenbar unbeschädigt blieb, musste die Frau für ihr Auto eine Abschleppung organisieren, da der Wagen nicht mehr fahrbereit war. An ihrem Pkw beläuft sich der Schaden auf 2000 Euro.

Polizei Sontra

20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Netra

Am Donnerstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage von Ringgau-Netra. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Pößneck (Saale-Orla-Kreis) mit einem Kleinbus die Landstraße in Fahrtrichtung Röhrda und kollidierte dann mit dem Pkw einer vorausfahrenden 53-Jährigen aus dem Ringgau. Die Frau wollte von der Landstraße nach links in die Schloßstraße einbiegen, der 25-Jährige hatte dies offenbar zu spät erkannt und wollte den langsamer fahrenden Pkw der Frau überholen. Daraufhin kam es zur seitlichen Kollision der beiden Autos, an denen jeweils ein Schaden von 10.000 Euro entstand.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro

Die Beamten der Polizei Sontra haben Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Autofahrer aus Neu-Eichenberg aufgenommen, der im Verdacht steht am Donnerstagabend einen Unfall verursacht zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.37 Uhr in Ringgau-Netra in der Straße "Am Kalkofen", wo ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Kia offenbar beim Einparken beschädigt wurde. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 37-Jährige letztlich ermittelt werden, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss. Der entstandene Unfallschaden wird auf 500 Euro beziffert.

Pfosten gerammt; Schaden 1500 Euro

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr hat ein 59-jähriger Autofahrer aus Sontra beim Befahren des Lidl-Parkplatzes in der Straße Niedertor in Sontra aus Unachtsamkeit einen Begrenzungspfosten gerammt und damit an seinem Fahrzeug einen Schaden von 1500 Euro verursacht.

Wildunfall

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Eisenach hat am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Bundesstraße B 7 zwischen Rittmanshausen und Lüderbach unterwegs war. Der entstandene Unfallschaden am Auto des 40-Jährigen beläuft sich auf 3000 Euro. Das Tier verendete noch am Unfallort.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Verursacherin zeigt nachträglich Unfall an; Polizei sucht Zeugen

Eine 37-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau zeigte im Nachgang ein Unfallgeschehen an, dass sich am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau zugetragen haben soll. Danach war die Frau beim Befahren des Parkplatzes mit einem Lkw kollidiert, der zwecks Warenanlieferung auf dem Parkplatz stand. Die Frau war aus Unachtsamkeit mit der teilweise heruntergeklappten Bordwand am Lkw-Anhänger kollidiert, war dann aber erst mal weitergefahren, ohne sich um weitere Formalitäten zu kümmern. Später hatte die Frau ihren Angaben zu Folge dann einen Schaden an ihrem Fahrzeug bemerkt, woraufhin sie den Vorfall dann letztlich bei der Polizei anzeigte. Da sich die 37-jährige Verursacherin zunächst unerlaubt entfernt hatte, laufen nun formell Ermittlungen wegen Unfallflucht. Zu dem beteiligten Lkw, der später nicht mehr anzutreffen war, liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Der Schaden am Auto der Frau beziffert sich auf 2500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 2000 Euro

Die Beamten der Polizei Witzenhausen ermitteln gegen eine 80-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen, die am Donnerstagnachmittag gegen 16.08 Uhr in Witzenhausen in der Straße "Am Kirchplatz" einen weißen VW Polo beim Ausparken beschädigt haben soll. Anschließend soll die Frau die Unfallörtlichkeit unerlaubt verlassen haben, konnte im Rahmen der polizeilichen Unfallermittlungen aber noch im Laufe des Nachmittags ausfindig gemacht werden. Am Pkw der Verursacherin, die sich wegen Unfallflucht verantworten muss, entstand ein Schaden von 500 Euro. 1500 Euro beträgt der Schaden an dem geparkten VW Polo.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

