POL-ESW: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Eschwege (ots)

Verkehrsunfall am Hoheneicher Rondell; 20.000 EUR Sachschaden; zwei Leichtverletzte

Um 06:05 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Unfall im Einmündungsbereich zur B 452 am "Hoheneicher Rondell". Zur Unfallzeit missachtete ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines anderen Pkws, der von einer 46-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch die angeforderten Rettungsdienste in das Krankenhaus gebracht. Der Verkehr konnte um die Unfallstelle herumgeleitet werden. Die Straßenmeisterei wurde zwecks Reinigung der Fahrbahn angefordert.

Verkehrsunfall mit 17.000 EUR Sachschaden und einer Leichtverletzten

Um 21:38 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 52-Jähriger aus Großbartloff die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur B 249 nach links abzubiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Innenstadt entgegenkommenden Pkw, der von einem 40-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine 14-Jährige aus Eschwege, die Mitfahrerin im Pkw des 40-Jährigen war, wurde zudem leicht verletzt. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht mehr in Betrieb. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei verständigt.

