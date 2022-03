Polizei Eschwege

POL-ESW: Täter nach Dieseldiebstahl festgenommen; Körperverletzung

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Täterfestnahme nach Dieseldiebstahl

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag (02:33 Uhr) konnten ein 34-Jähriger aus Wahlhausen und ein 23-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf durch die Beamten der Polizeidirektion Werra-Meißner festgenommen werden, nachdem es in der Gemarkung der Gemeinde Meißner (Steinbruch bei Gut Mönchshof) zu einem Dieseldiebstahl kam. Bereits in den vergangenen Wochen kam es in diesem Bereich zu mehreren Dieseldiebstählen, wobei ca. 1800 Liter aus Baufahrzeugen und Arbeitsmaschinen entwendet wurden. Im aktuellen Fall wurden 200 Liter des Kraftstoffs aus einem Radlader abgezapft und gestohlen. Die beiden Tatverdächtigen konnten mit ihren Pkws im Bereich der Einfahrt zum Steinbruch angetroffen werden. In beiden Fahrzeugen wurden mehrere gefüllte Kanister aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin konnte noch entsprechendes Equipment wie Schläuche, Trichter und eine Pumpe aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Polizeistation nach Eschwege sistiert und dort erkennungsdienstlich behandelt. Inwieweit diese auch für die vorausgegangenen Dieseldiebstähle verantwortlich sind, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 07:37 Uhr wurde heute Morgen zunächst die Leitstelle darüber informiert, dass es in der Kasseler Straße in Hundelshausen zu einer Auseinandersetzung kam, bei der eine Frau mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Da bei der Mitteilung durch die Anruferin die Hausnummer falsch übermittelt wurde, waren die eingesetzten Polizeibeamten zunächst an einer unbeteiligten Wohnanschrift, wo es folglich zu einem Polizeieinsatz kam. Hier stellte sich dann aber heraus, dass es dort zu keinem Zeitpunkt zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Nachdem die korrekte Anschrift in der Kasseler Straße lokalisiert werden konnte, stellte sich heraus, dass es dort zu Streitigkeiten zwischen einem 41-Jährigen und seiner 36-Jährigen Lebensgefährtin kam. Dieser soll die 36-Jährige geschlagen und gewürgt haben. Da es auch Vorwürfe gab, dass der 41-Jährige ebenfalls geschlagen wurde, wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Ein Messer wurde bei der Auseinandersetzung nicht verwendet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

