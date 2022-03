Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.03.2022 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Alleinunfall; Auto kommt mit zwei Insassen von der Fahrbahn ab

Gestern Nachmittag sind die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau zu einem Alleinunfall gerufen worden, wonach ein Pkw besetzt mit zwei Insassen von der Fahrbahn abkam und in einem Gebüsch gelandet ist. Laut den Beamten war ein 35-Jähriger aus Helsa der verantwortliche Fahrer und befuhr gegen 16.25 Uhr die Bundesstraße B 451 von Großalmerode in Richtung Wickenrode. Auf besagter Strecke kam der Wagen dann aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Gebüsch. Der Fahrer selbst blieb dabei unverletzt, eine weibliche Mitinsassin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug des 35-Jährigen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Ein 79-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat heute Morgen gegen 10.37 Uhr auf der Landesstraße L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau ein Wildschwein erfasst, welches unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte. Das Tier flüchtete danach in den angrenzenden Wald. Am Auto des 79-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell