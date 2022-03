Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 03.03.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht nachträglich angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht hat gestern ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Meißner. Die Unfallflucht hatte sich bereits am 17. Februar (Donnerstag) zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignet. Bei dem Unfallgeschehen hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto des 28-Jährigen, einen schwarzen VW Passat, an der Fahrertür beschädigt. Aufgrund der Spurenlage gilt es als wahrscheinlich, dass der Verursacher beim Aus- bzw. Einsteigen in sein eigenes Fahrzeug beim Türöffnen mit der Tür gegen die Fahrertür des VW Passat schlug, so dass hier eine tiefe Delle entstand. Der Schaden an dem VW Passat beläuft sich auf 1800 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Sontra ist gestern Mittag ein Fall von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zur Anzeige gebracht worden. Demnach sollen sich Unbekannte widerrechtlich Zugang zu einem Speditionsgelände in Sontra in der Straße "Seegel" verschafft haben. Dort sind dann zwei abgestellte Lkw-Anhänger mutwillig beschädigt und dabei diverse Anschlusskabel durchtrennt worden. Der Vorfall soll sich zwischen dem 25.02.2022, 16.00 Uhr und dem 01.03.2022, 17.00 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Sontra hat nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Polizei nimmt 34-Jährigen nach Körperverletzung fest; Einweisung in die Psychiatrie erfolgt

Ein psychisch auffälliger 34-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen an seiner Wohnanschrift in Witzenhausen von der Polizei vorläufig festgenommen und später in die Psychiatrie eingewiesen worden. Zuvor soll er an seiner Wohnanschrift bei einer 79-jährigen Hausbewohnerin in einer psychisch bedingten Übersprungshandlung gewaltsam die Wohnungstür geöffnet und die Frau mehr oder weniger grundlos, u.a. auch mit einem Gegenstand, angegriffen haben. Die Frau erlitt bei dem Angriff leichte Kratzverletzungen im Gesichtsbereich und verständigte die Polizei, nachdem der 34-Jährige wieder in seine eigene Wohnung zurückgekehrt war. Bereits am Tag zuvor war der 34-Jährige polizeilich in Erscheinung getreten und u.a. angezeigt worden, weil er E-Mails mit beleidigenden und bedrohlichen Inhalten versandt und zudem gegenüber einem 67-jährigen Mann ebenfalls aggressiv geworden sein soll. Nachdem die Polizei aufgrund des aktuellen Vorfalls vom Mittwochmorgen die Wohnanschrift des Tatverdächtigen aufgesucht hatte und Kontakt zu dem Mann aufnehmen wollte, erschien dieser dann aus eigener Veranlassung im Treppenhaus, wo die eingesetzten Beamten ihn widerstandslos festnehmen konnten. Im Anschluss erfolgte der Transport des Tatverdächtigen zur Polizeidienststelle nach Witzenhausen. Dem 34-Jährigen wird u.a. wegen des gestrigen Vorfalls gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Mann aufgrund seines psychisch auffälligen Gesundheitszustandes in das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie eingewiesen worden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

