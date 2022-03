POL-ESW: Vorfall mit K.O.-Tropfen bestätigt sich nicht; Ermittler gehen von alkoholbedingen Ausfallerscheinungen aus -Folgemeldung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen; Schaden 3000 Euro Gestern Nachmittag kam es um kurz nach 14.00 Uhr zu einem Auffahrunfall in Wehretal-Reichensachsen an der Kreuzung Landstraße/Riedweg/Nordstraße. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Ottrau (SE-Kreis) befuhr die Landstraße in Richtung Eschwege. Als der 32-Jährige nach links in den Riedweg abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt anhalten musste, konnte ein ihm ...

mehr