Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zigarettenautomat im Bahnhof Bühl aufgebrochen/Bundespolizei sucht Zeugen

Bühl (Baden) (ots)

Bislang unbekannte Täter haben gestern einen Zigarettenautomaten am Bahnsteig zu Gleis 1 im Bahnhof Bühl/Baden aufgebrochen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor, der Tatzeitraum kann auf 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr eingegrenzt werden. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen noch nicht bekannten Bargeldbetrag und Zigaretten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Aufbruch des Zigarettenautomaten oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

