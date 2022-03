Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.03.22

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 08:59 Uhr beabsichtigte am gestrigen Mittwochmorgen ein 85-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw in der Straße "Hainbachwiesen" in Bad Sooden-Allendorf auszuparken. Dabei übersah der Fahrer den in Richtung Kurpark vorbeifahrenden Pkw, der von einer 27-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Einbruch in Jugendraum

Zwischen dem 17.02.22 und dem 09.03.22 drangen unbekannte Täter in den Jugendraum der Stadt Waldkappel in der Leipziger Straße in Waldkappel ein. Nach dem Einstieg durch ein Fenster entwendeten der oder die Täter eine X-Box, drei Controller und mehrere Spiele. Zudem wurden noch ein Mischpult und ca. 20 Euro Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 23:18 Uhr wurde am gestrigen Abend eine 39-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in Eschwege kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fuhr sie das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss, was ein durchgeführter Test mit einem Wert von ca. 1,5 Promille bestätigte. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode, die gegen 18:30 Uhr auf der L 3334 in der Gemarkung von Waldkappel unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

