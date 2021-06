Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Kollision auf Feldweg, Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Der Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und dem Renault eines Autofahrers führte zu schweren Verletzungen der Frau und weiteren Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion. Die 58 Jahre alte Pedelec-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12:20 Uhr in Begleitung eines weiteren Zweiradfahrers den Feldweg von der Benshurstsiedlung kommend in Richtung Lichtenau, als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Renault-Fahrer kam. Die Endfünfzigerin wurde mit schweren Verletzungen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach einer Frau mit Hund, welche zum Unfallzeitpunkt dort unterwegs gewesen sein soll und möglicherweise wichtige Informationen zum Unfallhergang liefern kann. Die Fußgängerin und möglich weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-420 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

