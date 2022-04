Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand in einem Mehrfamilienhaus - Fünf Personen verletzt

Wesel (ots)

Am Dienstag, 19. April gegen 01:42 Uhr kam es in Wesel auf der Kraftstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Der Mieter der Wohnung konnte sich nach draußen retten und die Feuerwehr alarmieren. Das Feuer griff auf die oberen Geschosse des dreigeschossigen Hauses über. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die Bewohner des Hauses noch in ihren Wohnungen und mussten teilweise über Drehleitern evakuiert werden. Da das Feuer auf ein angrenzendes Nachbarhaus übergriff, wurde dieses auch evakuiert. Fünf Bewohner des Hauses erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden mit Krankenwagen in Krankenhäuser in Wesel eingeliefert. Durch das Feuer wurde das Mehrfamilienhaus derart beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar war und die Bewohner durch das Ordnungsamt der Stadt Wesel anderweitig untergebracht werden mussten. An dem Nachbarhaus entstand im Dachbereich ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die in den Krankenhäusern untergebrachten Personen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 750.000 Euro beziffert.

