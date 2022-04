POL-WES: Kreis Wesel - Kontrollen am Karfreitag für mehr Sicherheit - Polizei im Kreis Wesel beteiligte sich an länderübergreifender Aktion

Wesel (ots) - Unbekannte stahlen am Dienstag gegen 23.30 Uhr einen "Stolperstein" an der Torfstraße. Der Stein erinnert an die Opfer der Gräueltaten im Dritten Reich. Er wurde durch die Täter aus dem Gehweg gestemmt und entwendet. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, zu melden. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: ...

