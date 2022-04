POL-WES: Wesel - Stolperstein gestohlen

Wesel (ots) - Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger in Moers-Repelen. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Moers befuhr die Lintforter Straße in Fahrtrichtung Kamper Straße. In Höhe des Marktplatzes musste der Pkw an einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren erfasste er ein 10-jähriges Kind, welches vom Marktplatz kommend die Lintforter Straße ...

mehr