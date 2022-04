Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Schwerer Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt Dinslaken Nord

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen, um 07.45 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger LKW Fahrer aus Borken von der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen an der Ausfahrt Dinslaken Nord ab. Er beabsichtigte von dort nach links auf die Bergerstraße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 54-jährigen Dinslakenerin, die die Bergerstraße in Fahrtrichtung Kirchellen befuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzte die Dinslakenerin sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie ein ein Krankenhaus bringen musste. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der LKW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Aus einem der Fahrzeuge liefen Betriebsmittel aus, weshalb die Feuerwehr die Straße abstreuen musste. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten, sperrten Polizeibeamte die Fahrbahn ab.

