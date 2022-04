Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Anschlussunfall

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 14.04.2022, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Weseler Straße (B58) zwischen der Borther Straße und dem Abzweig Büderich zu einem verkehrsbedingten Rückstau. Dieser Rückstau wurde von einem in Fahrtrichtung Wesel fahrenden 44-jährigen Lkw-Fahrer aus Mönchengladbach übersehen. Der Lkw-Fahrer fuhr auf einen am Rückstauende stehenden Pkw einer 54-jährigen Frau aus Wesel auf und schob deren Fahrzeug wiederum auf einen davor wartenden Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Borken auf. Bei dem Versuch durch Ausweichen den Unfall zu verhindern, geriet der Lkw noch teilweise in die Gegenfahrbahn, wo er einem entgegenkommenden Transporter den Aussenspiegel abfuhr. Durch das Auffahren erlitten die betroffenen Pkw-Fahrer/-in leichte Verletzungen und konnten nach erfolgten Untersuchungen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bedingt durch die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B58. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gegen 17.40 Uhr, einspurig wechselnd an der Unfallstelle durch Polizeibeamte vorbeigeleitet werden. Unmittelbar nach dem Ursprungssunfall fuhr ein Pkw-Fahrer auf den verunfallten Lkw aus Möchengladbach auf. Bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

