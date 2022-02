Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sachbeschädigung nach Einbruch in Fahrgastschiff - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Karlshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (16.02.2022) auf Donnerstag (17.02.2022) sind unbekannte Täter in ein Fahrgastschiff eingedrungen und haben dort erheblichen Sachschaden an Mobiliar und Gerät verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag.

Die Täter hatten bei dem Einbruch gewaltsam eine verriegelte Schiebetür im Heck des Fahrgastschiffes geöffnet, welches zu der Zeit an seinem festen Liegeplatz in der Hafeneinfahrt im Bereich des Schleusenkanals festgemacht war.

Anschließend durchwühlten der oder die Täter das gesamte Schiffsinnere. In der Kombüse und im Thekenbereich wurde fast das gesamte Inventar aus den Schränken geworfen, Mobiliar umgestoßen und teilweise hochwertige Küchengeräte beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 bis zu 20.000 Euro geschätzt.

Ob die Täter bei dem Einbruch Beute machten, konnte bislang nicht geklärt werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Wasserschutzpolizei in Kassel geführt werden.

Die Ermittler bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter Tel. 0561 - 20769 44 zu melden.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell