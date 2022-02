Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall beim Schleusen auf dem Main

Schleuse vorübergehend gesperrt

Wiesbaden (ots)

Am Nachmittag des 03.01.2022 kam es in der Schleuse Kostheim (Main) zu einem Schiffsunfall. Zu dem Zwischenfall kam es, als ein mit 1500 Tonnen Benzin beladenes Tankmotorschiff, auf der Fahrt nach Raunheim zu Berg geschleust wurde und sich mit Teilen der Bordwand unter der oberen Abdeckung der Schleusenwand verharkte. Dadurch geriet der Tanker kurzzeitig in leichte Schräglage. Im weiteren Verlauf gab die obere Abdeckung der Schleusenwand nach und wurde auf mehreren Metern angehoben und aus dem Beton gerissen. Die Schleusenkammer musste daraufhin gesperrt werden. An dem Tanker entstand zum Glück kein nennenswerter Schaden. Nach Aufnahme des Sachverhalts und Überprüfung der Schiffssicherheit durch die Wasserschutzpolizei Wiesbaden, konnte dieser seine Fahrt bis zu seinem Bestimmungshafen fortsetzen.

