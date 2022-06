Neuwied (ots) - Am 06.06.22, ereignete sich gegen 14:54 Uhr ein Verkehrsunfall in der Alteck, in Fahrtrichtung Anhausen. In einer Rechtskurve rutschte ein Motorradfahrer auf einer Ölspur aus und kam zu Fall. Die Polizei Neuwied sucht den Verursacher dieser Ölspur. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen hellblauen / weißen alten Lkw, welcher zu einem Camper ...

mehr