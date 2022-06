Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei Neuwied sucht einen hellblauen/weißen Lkw-Camper nach Motorradunfall

Neuwied (ots)

Am 06.06.22, ereignete sich gegen 14:54 Uhr ein Verkehrsunfall in der Alteck, in Fahrtrichtung Anhausen. In einer Rechtskurve rutschte ein Motorradfahrer auf einer Ölspur aus und kam zu Fall. Die Polizei Neuwied sucht den Verursacher dieser Ölspur. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen hellblauen / weißen alten Lkw, welcher zu einem Camper umgebaut war, handeln. Weiter beschrieb die Zeugin, dass im hinteren Bereich des umgebaute Lkws Seitenscheiben vorhanden waren. Es soll sich um keinen geschlossen Aufbau gehandelt haben. Besetzt war der Lkw-Camper mit einer jüngeren männlichen Person als Fahrer und einer jungen weiblichen Person als Beifahrerin. Zum Kennzeichen liegen keine Hinweise vor. Der Fahrer des gesuchten Lkw hat den Ölverlust vermutlich nicht bemerkt. Wer kann Hinweise zu dem gesuchten "LKW-Camper" geben? Hinweise an die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer: 02631-878-0

