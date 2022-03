POL-MG: Wohnungseinbruch in Pesch

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Samstag, 5. März, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr aus einer Garage an der Wilhelm-Strauß-Straße in Rheydt zwei E-Bikes entwendet. Das Tor der Garage, die sich an der Wilhelm-Strauß-Straße nahe der Kampstraße befindet, stand im genannten Zeitraum offen, sodass der oder die Täter bloß hineingehen und die Fahrräder mitnehmen brauchten. Bei diesen handelt es sich um ein ...

