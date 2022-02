Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Bad Segeberg (ots)

Kurz nach 18:00 Uhr am Freitagabend (25.02.2022) ist es in der Lessingstraße in Trappenkamp zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen blauen VW Polo gekommen, zu der die Polizeistation Trappenkamp nach weiteren Zeugen sucht.

Laut Zeugen befuhr der Polo die Lessingstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berliner Ring. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Danach wendete das Fahrzeug und fuhr wieder in die Lessingstraße.

Polizeibeamte fanden den Unfallwagen mit einem platten Reifen in unmittelbarer Nähe auf einem Parkstreifen abgestellt auf, allerdings ohne Fahrer.

Ermittlungen ergaben schließlich den Verdacht gegen einen 34-Jährigen, der sich nach vorherigen Ermittlungen später auf der Polizeistation stellte.

Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Entsprechend veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen des Unfalls und bitten um Kontaktaufnahme unter 04323 805270 oder Trappenkamp.PST@polizei.landsh.de .

Im Bereich Lessingstraße 2 soll sich eine Personengruppe zum Zeitpunkt des Vorfalls aufgehalten haben.

