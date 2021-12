Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.00 Uhr ereignete sich in der Mühlhäuser Straße ein Verkehrsunfall. Es kollidierte eine 21-Jährige mit ihrem Audi mit dem Seat eines 29-Jährigen, wobei sich die Dame leicht verletzte. Sie musste vor Ort medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell