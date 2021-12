Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

Gotha (ots)

Ein Unbekannter entwendete am gestrigen Tag, zwischen 13.30 Uhr und 22.10 Uhr ein Fahrrad vom Gelände eines Anhängerherstellers in der Kindleber Straße. Es handelte sich dabei um ein blaues Haibike All MTB RCX duo im Wert von ca. 1.900 Euro. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Schloss. Die Gothaer Polizei sucht derzeit Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0294798/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell