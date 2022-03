Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bikes aus Garage gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 5. März, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr aus einer Garage an der Wilhelm-Strauß-Straße in Rheydt zwei E-Bikes entwendet.

Das Tor der Garage, die sich an der Wilhelm-Strauß-Straße nahe der Kampstraße befindet, stand im genannten Zeitraum offen, sodass der oder die Täter bloß hineingehen und die Fahrräder mitnehmen brauchten.

Bei diesen handelt es sich um ein schwarz-petrol-farbenes sowie ein schwarz-weiß-blaues E-Bike. Beide haben einen Akku von Bosch.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290 an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell