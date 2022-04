Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Apen : Verkehrsunfall im ruhenden Verkehr mit hohen Sachschaden++

Am Montagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr auf dem Supermarktparkplatz an der Hauptstraße in Apen zu einem Verkehrsunfall. Die 85-jährige Fahrzeugführerin eines PKW beabsichtigte in eine Parklücke einzufahren und stieß zunächst dabei an die, vor ihr befindliche, Hauswand des Supermarktes. Beim Zurücksetzten fuhr die Verursacherin, mit höherer Geschwindigkeit gegen eine andere Hauswand, welche sich hinter ihr befand. An beiden Gebäuden und dem PKW entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Verursacherin blieb unverletzt.

