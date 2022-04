Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 12.03.2022++

Oldenburg (ots)

Am 12.03.2022 zwischen 16.45 und 17.30 Uhr kam es in Bad Zwischenahn zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Cafe Juister, Seerosenweg 10. Hier wurde ein geparkter PKW VW durch einen blauen PKW BMW mit auswärtigem Kennzeichen (SY) beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich danach unerkannt entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall selbst wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser hat einen Zettel am beschädigten PKW mit seinen Beobachtungen zu dem verursachenden PKW hinterlassen. Hier wurde auch das komplette Kennzeichen des Verursachers übermittelt. Leider wurden keine Personalien von dem Zeugen dokumentiert. Die Polizei sucht nun dringend diesen Zeugen. Eine persönliche Rücksprache mit diesem Zeugen in der vorliegenden Sache wird als erforderlich erachtet. Die Polizei Bad Zwischenahn kann jederzeit unter der Nummer 04403 927 115 kontaktiert werden. Etwaige andere Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben, können sich ebenfalls unter der vorgenannten Nummer melden.

