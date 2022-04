Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Ladendiebstahl, Hauptverhandlungshaft ++ Sachbeschädigung an Kfz ++ Raub auf Taxifahrer ++ Trunkenheitsfahrt Pkw ++ Einbruchdiebstahl Kiosk ++

Oldenburg (ots)

++ Ladendiebstahl, Hauptverhandlungshaft ++ Am Samstag, den 09.04.2022, erhält die Polizei um 16.45 Uhr den Hinweis, dass ein Zeuge einen Ladendieb verfolgt. Der Dieb soll in einem Kaufhaus in der Ritterstraße Geldbörsen entwendet haben. Der 26-jährige Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, kann im Bereich der Gottorpstraße angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Person finden die Beamten die Geldbörsen und Lebensmittel, die ebenfalls entwendet wurden. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt 180,-EUR. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wird der Mann festgenommen und einem Richter vorgeführt. Bis zur Gerichtsverhandlung bleibt der 26-Jährige in Hauptverhandlungshaft. -450686-

++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, Verstoß Betäubungsmittelgesetz ++ Am Samstag, den 09.04.2022, hält sich ein 25 Jahre alter Oldenburger gegen 19.30 Uhr am Waffenplatz auf und tritt gegen dort abgestellte Fahrräder. Der Oldenburger begibt sich zum Lappan und schlägt dort mit der Faust die Seitenscheibe eines von der Haltestelle anfahrenden Busses ein. Der Beschuldigte geht weiter in Richtung Rosenstraße. Er schlägt mit einer Zange weiter gegen am Straßenrand und auf einem Parkplatz abgestellte Pkw ein. Bei einem Pkw wird die Heckscheibe eingeschlagen. Der Täter flüchtet, kann aber im Nahbereich angetroffen werden. Er steht mit 1,63 Promille unter Alkoholeinfluss und hat nach eigenen Angaben zuvor Amphetamine konsumiert. Die Polizeibeamten stellen bei ihm eine unbekannte Substanz sicher, bei der es sich wahrscheinlich um Amphetamine handelt. Nach einer ärztlichen Behandlung der Handverletzung wird der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den Oldenburger werden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. -451093, 451098, 451403-

++ Raub auf Taxifahrer ++ Am Samstag, den 09.04.2022 nimmt ein Taxifahrer um 19.30 Uhr einen Fahrgast in Bad Zwischenahn auf. Der Fahrgast möchte über Oldenburg nach Bremen gefahren werden. In Oldenburg lotst der Fahrgast den Taxifahrer in zwei Straßen. An beiden Örtlichkeiten verlässt der Fahrgast das Taxi, kommt nach einer kurzen Zeit zurück. Bei der zweiten Straße handelt es sich um die Straße Am Wunderburgpark. Als der Fahrgast sich um 20.05 Uhr wieder in das Taxi setzt, fordert er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von den Tageseinnahmen. Nachdem der Beschuldigte Bargeld erhält, flüchtet er zu Fuß. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verläuft negativ. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 180cm groß, kurze dunkle Haare mit Dreitagebart, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer blauen Jeanshose, einem hellen Pullover und einer weißen FFP2-Maske. -451104-

++ Trunkenheitsfahrt Pkw ++ Am Samstag, den 09.04.2022, fällt der Polizei um 20.00 Uhr eine 39-jährige Oldenburgerin auf, die ihren Pkw auf der Alexanderstraße in Schlangenlinien führt. Bei der anschließenden Kontrolle wird bei ihr eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Atemalkoholwert beträgt 1,77 Promille. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme. -451027-

++ Einbruchdiebstahl Kiosk ++ Am Sonntag, den 10.04.2022, treten zwei männliche Personen um 03.20 Uhr die Tür eines Kiosks in der Dragonerstraße ein. Sie begeben sich in das Objekt und entwenden Tabakwaren. Bei der Flucht werden sie zunächst beobachtet, können jedoch trotz einer intensiven Nahbereichsfahndung unerkannt entkommen. Ein Täter trug eine rote Jacke. Beide Personen führten Rucksäcke mit und trugen weiße FFP2-Masken. -452058-

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Dragonerstraße oder Am Wunderburgpark verdächtige Personen gesehen haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-790-4115 zu melden.

