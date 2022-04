Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Unfall mit schwer verletzter Person++

Oldenburg (ots)

Am 09.04.2022 gegen 12.49 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn, im Kreuzungsbereich Woldlinie Ecke Westerholtsfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen sei. Hierbei soll sich ein unfallbeteiligter PKW überschlagen haben und im Seitenraum auf dem Dach an einem Zaun liegen geblieben sein. Vor Ort bestätigten sich die Angaben soweit. Die weibliche Fahrerin eines Fiat Pandas, die sich mit dem PKW überschlagen hatte, wurde durch den parallel informierten Rettungsdienst, auch in Zusammentun mit der freiwilligen Feuerwehr, aus dem PKW geborgen und vor Ort behandelt. Sie war ansprechbar. Die andere unfallbeteiligte Fahrerin eines PKW Skoda befand sich bereits außerhalb ihres PKW´s und wurde ebenfalls vor Ort ambulant behandelt. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort hat sich der Unfall wie nachfolgend ereignet. Die Fahrerin des Fiat Panda befuhr die bevorrechtigte Woldlinie in Richtung Feldlinie. Sie befand sich auf der übergeordneten, respektive bevorrechtigten Straße, als zum genannten Unfallzeitpunkt die Fahrerin des PKW Skoda aus der untergeordneten Westerholtsfelder Straße in den Kreuzungsbereich einfuhr und dabei den Fiat Panda aus noch unbekannter Ursache übersah. Der Skoda prallte dabei mit der Front direkt in den Bereich der Beifahrerseite des Fiat Panda auf. Durch die Wucht des Aufpralles kam es zum mehrfachen Überschlagen des PKW Fiat Pandas. Die Fahrerin des Fiat Panda wurde nach dem Unfall stationär in einem Oldenburger Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefährliche Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt negiert werden. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 zu melden.

