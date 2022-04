Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend um 22.10 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Weißenmoorstraße. Ein 21jähriger Oldenburger befährt die Straße in Richtung Scheideweg, übersieht eine dortige Warnbake und muss ausweichen. Dadurch verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät ins Schleudern, kollidiert mit einem Baum und kommt im Graben zum Stehen. Glücklicherweise bleibt der Fahrer unverletzt. Es entstehen nicht unerhebliche Schäden am Fahrzeug und am Baum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell