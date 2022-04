POL-OL: +++ Auseinandersetzung an der 91er Straße +++

Oldenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Strehl ist am Dienstagnachmittag ein 88 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 43-jährige Fahrer des Linienbusses war gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Bahnweg unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Straße Norderdiek bremste er den ...

mehr