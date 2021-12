Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen: 68-Jährige leblos in Wohnung aufgefunden- 1. Folgemeldung, Unterbringungsbefehl für den Tatverdächtigen beantragt

Essen (ots)

45476 MH-Styrum: Am Mittwochmorgen (1. Dezember) wurde eine 68-jährige Mülheimerin leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. In unmittelbarer Tatortnähe konnte ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Eine Mordkommission hat weitere Ermittlungen übernommen.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-presseerklaerung-der-staatsanwaltschaft-duisburg-und-polizei-essen-68-jaehrige-leblos-in-wohnung-aufgefunden

Die Staatsanwaltschaft in Duisburg hat bei der zuständigen Richterin des Amtsgerichts Mülheim einen Unterbringungsbefehl für die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung für den dringend tatverdächtigen 35-Jährigen beantragt.

Die vermeintlichen Tatwaffen, zwei Küchenmesser, konnten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittler der Mordkommission werten weiterhin Spuren und Zeugenaussagen zu den Hintergründen der Tat aus./Wrk

