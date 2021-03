Polizei Paderborn

POL-PB: 56 Obstbäume abgeschnitten - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(CK) - Es ist kaum zu glauben: Bislang unbekannte Täter zerschnitten in der Nacht zu Donnerstag (18.03.) insgesamt 56 Obstbäume, die auf einer Wiese an der Husener Straße an der Zuwegung zum Flugplatz Haxterberg standen und dort erst vor kurzem gepflanzt worden waren. Der Sachschaden liegt bei etwa 15 000 Euro.

Die Schnittkanten an den Baumstämmen waren alle gleichmäßig glatt, Sägespäne waren nicht vorhanden. Als Tatmittel kommt daher eine Astschere oder ähnliches in Frage.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Sachbeschädigungen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtet? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

