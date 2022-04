Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Linienbus kollidiert mit Radfahrer - 88-Jähriger schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Strehl ist am Dienstagnachmittag ein 88 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 43-jährige Fahrer des Linienbusses war gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Bahnweg unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Straße Norderdiek bremste er den Bus wegen der dortigen Vorfahrsregelung "rechts vor links" bis zum Stillstand ab. Als der 43-Jährige den Bus anschließend wieder in Bewegung setzte, kam es zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit dem 88-jährigen Radfahrer, der Zeugenaussagen zufolge von Rechts kam und seitlich gegen den Bus prallte. Der Oldenburger stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (433274)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell