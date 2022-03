FW-EN: Verkehrsunfall in Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch den 23.02.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 14:01 Uhr war eine hilflose Person in einer Wohnung im Ortsteil Altenvoerde gemeldet. Die Patientin konnte über die Terrasse erreicht und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz endete für die sieben Einsatzkräfte der Hauptwache um 14:25 Uhr. In der Voerder Straße drohte um 16:47 Uhr ein Kamin auf ...

