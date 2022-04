Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brände in Edewecht - Ermittlungsgruppe legt Abschlussbericht vor +++

Oldenburg (ots)

Nach mehreren Bränden in Edewecht hatte der Zentrale Kriminaldienst der Oldenburger Polizei im Dezember 2021 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die eingesetzten Ermittlerinnen und Ermittlern überprüften sämtliche Brandereignisse der letzten zwei Jahre in der Gemeinde auf Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung sowie einen Zusammenhang der einzelnen Fälle.

Die weiteren Ermittlungen konzentrierten sich schließlich auf acht Branddelikte im Zentrum von Edewecht. Dazu konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden:

Ein zur Tatzeit Jugendlicher bzw. Heranwachsender aus Edewecht zeigte sich geständig für drei Sachbeschädigungen durch Feuer an Altpapiertonnen am 1. Dezember 2020 sowie am 26. und 27. Januar 2021.

Ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg zeigte sich nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Videomaterial geständig für eine Sachbeschädigung durch Feuer an einem Pedelec. Die Tat hatte sich am 11. November 2021 ereignet.

Ein junger Erwachsener aus Edewecht wird verdächtigt, insgesamt vier Brandstiftungen begangen zu haben. Dazu gehören eine Brandstiftung an Pkw am 2. Januar 2021, eine versuchte Brandstiftung an Pkw am 29. September 2021, eine Brandstiftung einer Garage am 26. November 2021 sowie eine Brandstiftung von Pkw und Scheune am 7. Dezember 2021. Der Verdächtige bestreitet die Taten bislang.

Die Ermittlungsakten werden nun an die Staatsanwaltschaft Oldenburg übergeben, die über den weiteren Verlauf der Strafverfahren entscheidet. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang anderer Brände in der Gemeinde Edewecht liegen der Ermittlungsgruppe nicht vor.

