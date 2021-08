Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Unfälle mit Radfahrenden im Paderborner Stadtgebiet

Paderborn (ots)

(mh) Am Mittwoch ist es im Paderborner Stadtgebiet zu mehreren Radfahrunfällen mit leicht verletzten Personen gekommen.

Am Mittwochmorgen verletzten sich bei einem Verkehrsunfall in Paderborn-Elsen zwei Radfahrende. Eine 15-Jährige wollte gegen 07.50 Uhr mit ihrem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Von-Ketteler-Straße in Richtung Paderborn auffahren. Dabei stieß sie mit dem Rad eines 63-Jährigen zusammen, der mit seinem Pedelec in gleicher Richtung unterwegs war. Beide kamen zu Fall und mussten mit einem Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht werden.

Auf dem Domplatz in Paderborn hat sich am Mittwochmittag eine 13-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen an der Hand zugezogen. Die Schülerin war gegen 13.20 Uhr gemeinsam mit einer 12-Jährigen in Höhe des Gaukirchwegs unterwegs, als beide Räder zusammenstießen. Die 13-Jährige kam zu Fall und musste per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Die 12-Jährige blieb unverletzt.

Bei einem Unfall auf der Husarenstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus verletzte sich am frühen Abend eine 62-jährige Radfahrerin am Kopf. Die Frau war gegen 17.50 Uhr mit einem 66-jährigen Mann stadtauswärts unterwegs. Als der Mann nach rechts in den Kürassierweg einbiegen wollte, stießen beide Räder zusammen und die Frau kam zu Fall. Sie musste per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Der Mann blieb unverletzt.

Ebenfalls leicht verletzt wurde am Abend eine 66-jährige Pedelecfahrerin bei einem Unfall auf der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh. Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Bad Lippspringe unterwegs, als eine 57-jährige Frau mit einem Opel nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbog. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht am Bein.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell