Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Rheinfelden/Schwörstadt/Bad Säckingen: Warnmeldung - Trickbetrüger unterwegs

Freiburg (ots)

Seit Mitte November sind bereits mehrere betagte Menschen aus Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden, Schwörstadt und Bad Säckingen Opfer von Trickbetrügern geworden. Zuletzt war so ein Trickbetrüger am Dienstag, 07.12.2021, in Schwörstadt unterwegs. Die Masche ist fast immer identisch. Betagte Menschen werden von den Betrügern oftmals auf der Straße oder an ihrem Haus in ein zunächst belangloses Gespräch verwickelt um Vertrauen zu erwecken. Schlussendlich habe man hochwertige Armbanduhren zu verschenken, da man diese auf die Heimreise nach Italien wegen angeblichen Zollproblemen nicht mehr mitnehmen könne. Allerdings habe man momentan Bargeldprobleme und wünsche sich eine kleine finanzielle Spende für die hochwertigen Geschenke. Höhere übergebene Bargeldbeträge würden die Betrüger nach einer Ankunft in Italien selbstverständlich wieder zurückzahlen. Bei den "geschenkten" Armbanduhren handelt es sich nach Sachlage um minderwertige Produkte. Höhere übergebene Bargeldbeträge wurden nicht zurückbezahlt. Aufgrund verschiedener Personenbeschreibungen dürften unterschiedliche Trickbetrüger im hiesigen Bereich agieren. Alle bisher aufgetretenen Betrüger waren auf jeden Fall männlich und sollen gut gekleidet gewesen sein.

Hierzu ein paar Hinweise der Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, in ihr Haus

- Besucher vor Öffnen der Türe ansehen, Türsprechanlage benutzen

- Tür immer nur mit vorgelegter Türspaltsperre öffnen

- Bei unbekannten Besuchern Nachbarn hinzuziehen oder Besucher zu späterem Termin bestellen, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist

- Gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch wehren (laute Ansprache, Hilferufe)

- Von Fremden niemals aus Gefälligkeit angeblich teure Sachen ("Blenderware") kaufen

- Anzeige auch erstatten, wenn man schon auf die Trickbetrüger hereingefallen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell