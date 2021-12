Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: schon mehrfach Hausmüll in fremden Garten entsorgt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannte warfen wiederholt Hausmüll auf ein Gartengrundstück in der Vogteistraße. Zuletzt in dem Zeitraum von Sonntag, 05.12.2021 bis Montag, 06.12.2021. Zu ähnlichen Vorfällen kam es aber auch schon in den Monaten September und November. Nach Sachlage dürfte der Unbekannte den Hausmüll von dem Gehweg der Dürerstraße aus auf das Grundstück werfen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu Unbekannten geben können.

