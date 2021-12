Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann auf Parkplatz verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Burgunder Straße soll am Montag, 06.12.2021, kurz nach 20.00 Uhr, ein 26-jähriger Mann von einem anderen Mann verprügelt worden sein. Man sei wegen einem Handyspiel in Streit geraten. Im weiteren Verlauf wäre der andere Mann von seinem Fahrrad gestiegen und habe den 26-Jährigen mit Faustschlägen attackiert. Der 26-Jährige stürzte dabei zu Boden und der andere Mann soll weiter auf diesen eingeschlagen haben. Nachdem wohl zwei Männer auf die Situation aufmerksam wurden entfernte sich der Schläger von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun diese beiden Männer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 9797-0 erreichbar.

