Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: seitlich mit Omnibus kollidiert - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines in den Fußraum gefallenen Mobiltelefons wurde am Dienstag, 07.12.2021, gegen 13.30 Uhr, ein 24-jähriger Pkw-Fahrer so abgelenkt, dass er im Rebgartenweg in den Gegenverkehr kam und seitlich mit einem entgegenkommenden Omnibus kollidierte. Im Pkw löste der Seitenairbag aus. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

