Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen-Vörstetten - Einbruchsversuch am frühen Abend

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen, Vörstetten - Am 06.12.2021 versuchten sich bislang unbekannte Täter am frühen Abend, vermutlich im Zeitraum zwischen 17:15 und 17:45 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus im Reutackerring zu verschaffen. Die Täter versuchten durch die Hauseingangstür ins Innere zu gelangen, was jedoch misslang.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich feststellen konnten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel: 0761/882-2880 zu melden.

