Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Junge Autofahrerin übersteht Unfall mit leichten Verletzungen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 07.12.2021, hat eine junge Autofahrerin einen Verkehrsunfall auf der L 163a zwischen Riedern am Sand und Erzingen mit leichten Verletzungen überstanden. Die 19-jährige war gegen 07:10 Uhr mit ihrem Auto ins Rutschen geraten. Das Auto geriet von der Straße, drehte sich auf das Dach und kam so zum Stillstand. Die Fahrerin zog sich eine Verletzung an der Hand zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 7000 Euro. Die Landstraße war kurzzeitig gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell