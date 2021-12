Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Gemeldeter Brand im Container löst Feuerwehreinsatz aus - Verursacher ermittelt

Freiburg (ots)

Ein brennender Container wurde der Polizei am Dienstag, 07.12.2021 gegen 20.00 Uhr in der Straße "In der Teichmatt", gegenüber vom Aldi gemeldet. Die Feuerwehr rückte an und konnte lediglich brennendes Papier feststellen. Die Flammen sind nicht auf den Rest des Mülls im Container übergegangen. In einer unmittelbaren Fahndung konnte ein 43-jähriger Mann festgestellt werden, welcher zugab, dass er ein Stück Papier entzündete und dieses in den Container warf. Warum der alkoholisierte Mann dies tat ist unklar. Sachschaden entstand nach erstem Anschein keiner. Die Feuerwehr Maulburg war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Das Glutnest aus Papier wurde bewässert.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell