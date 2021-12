Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ihren BMW X5 stellte am Montag, 06.12.2021 gegen 22.00 Uhr eine 26 Jahre alte Frau vor einem Anwesen in der Feldbergstraße ab. Als sie am nächsten Tag gegen 11.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass sie vergessen hatte, das Fahrzeug zu verschließen. Unbekannte entwendeten in der Nacht ihren Geldbeutel mit EC- und Kreditkarte aus dem Auto. Weiter war der Scheibenwischer an ihrem BMW beschädigt. Mit der EC-Karte wurden nach dem Diebstahl mehrere kleinere Abbuchungen in Lörrach und Basel getätigt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Feldbergstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

