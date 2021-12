Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Görwihl: Auffällige Fahrweise eines VW-Fahrers - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.12.2021, kurz nach 13:30 Uhr, ist es auf der L 151a zwischen Rotzel und Oberwihl zu einem Streifvorgang zwischen zwei Autos gekommen. Ein 80-jähriger VW-Fahrer soll auf die Gegenfahrbahn geraten sein und den entgegenkommenden Renault eines 52 Jahre alten Mannes touchiert haben. An beiden Autos gingen die Außenspiegel zu Bruch. Der VW-Fahrer setzte danach seine Fahrt unbeirrt über Oberwihl in Richtung Hottingen fort, der Renault-Fahrer folgte ihm. Dabei soll der VW-Fahrer sehr langsam und unsicher gefahren sein, entgegenkommender Fahrzeugverkehr sei gefährdet worden und hätte ausweichen müssen. Letztlich blieb der VW-Fahrer im Schnee einer nicht geräumten Straße stecken. Der Polizeiposten Görwihl bittet Personen, denen die Fahrweise des VWs aufgefallen war oder die sogar gefährdet wurden, sich zu melden (Kontakt 07764 932998-0).

