POL-FR: Lauchringen: Eisplatte verloren - Lieferwagen mit Anhänger gesucht!

Am Dienstagmorgen, 07.12.2021, gegen 09:30 Uhr, soll ein Lieferwagen mit Anhänger auf der A 98 zwischen dem Heidenäckertunnel und dem Bürgerwaldtunnel eine Eisplatte verloren haben. Die Eisplatte hatte sich von der Plane des Anhängers gelöst und traf einen entgegenkommenden Sattelzug, an dem ein Außenspiegel im Wert von rund 1000 Euro beschädigt wurde. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt in Richtung Waldshut fort. Es soll sich um einen weißen Fiat Ducato gehandelt haben, an dem ein Tandemanhänger mit roter Plane und hellgrüner Aufschrift mitgeführt wurde. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

