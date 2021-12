Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vorfahrtsverletzung durch E-Bikerin - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.12.2021, gegen 17.40 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem E-Bike die Johann-Boll-Straße in Richtung Bundesstraße und übersah dabei einen aus der Albert-Schweitzer-Straße, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Autofahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, die E-Bikerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

